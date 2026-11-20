Ученый рассказал, как сделать онковакцины доступными для широких групп пациентов Академик Чумаков рассказал о способе масштабировать производство онковакцин

Москва20 ноя Вести.Производство отечественных противоопухолевых мРНК-вакцин можно сделать более масштабным и доступным за счет разработки препаратов, рассчитанных не на отдельных пациентов, а на большое число больных. Об этом RT рассказал молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков.

Сейчас персонализированные онковакцины создают с учетом генетических особенностей опухоли конкретного человека. Каждый такоый препарат производят индивидуально, из-за чего стоимость лечения одного пациента может достигать нескольких миллионов рублей.

При этом, по словам ученого, существует возможность создания препаратов для пациентов с общими характеристиками опухолей.

Например, при меланоме встречаются характерные мутации, и можно создать вакцину, содержащую сразу несколько десятков соответствующих антигенов. Тогда препарат не нужно каждый раз производить с нуля. Основные затраты возникают при разработке, а затем производство можно масштабировать. Это совершенно другая экономика сказал Чумаков

Он подчеркнул, что для российской системы здравоохранения важно развивать подобные технологии, которые в перспективе позволят применять противоопухолевые вакцины для значительно большего числа больных.