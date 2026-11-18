Вакцина от рака толстой кишки вышла на клиническое применение

Началось клиническое применение вакцины от рака "Онкопепт" Вакцина от рака толстой кишки вышла на клиническое применение

Москва18 ноя Вести.Российские врачи начали клиническое применение мРНК-вакцины для лечения рака толстой кишки "Онкопепт", сообщил замглавы Федерального медико-биологического агентства Игорь Борисевич на сессии конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Он уточнил, что эта вакцина создается на основе неоантигенов раковых клеток пациента.

Она также разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение сказал Борисевич

Сейчас идет набор пациентов для клинического применения препарата, добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2027 году для россиян по полису ОМС станут доступны два индивидуализированных препарата для лечения меланомы и опухолей желудочно-кишечного тракта.