В РФ зарегистрировали лекарство от злокачественных новообразований Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения онкозаболеваний

Москва15 окт Вести.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Нимоланцим", помогающий в лечении ряда злокачественных новообразований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав России зарегистрировал оригинальный лекарственный препарат "Нимоланцим", международное непатентованное наименование нимотузумаб. Регистрация препарата расширяет возможности применения таргетной терапии в российской онкологической практике говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с такими новообразованиями, как опухоли пищевода, головы и шеи, а также отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.