В России зарегистрировали препарат против агрессивной формы рака груди

Минздрав РФ зарегистрировал препарат против агрессивной формы рака груди В России зарегистрировали препарат против агрессивной формы рака груди

Москва24 ноя Вести.Минздрав России зарегистрировал препарат "Пиролеста" для лечения рака молочной железы с метастазами. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя "Петровакс фарм".

Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат "Пиролеста" (МНН пиротиниб) для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы. Новая терапевтическая опция расширяет возможности эффективного контроля над этой агрессивной формой заболевания цитирует заявление ТАСС

Уточняется, что выводить препарат на российский рынок будут в сотрудничестве с китайским партнером. Производство лекарства полного цикла, как ожидается, будет локализовано в России в 2027 году.

Ранее сообщалось, что ученые Новосибирского государственного университета разработали таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и яичников.