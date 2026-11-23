Ученые в России разработали тест-системы для диагностики рака груди и яичников

В России разработали таргетные тест-системы для диагностики двух видов рака Ученые в России разработали тест-системы для диагностики рака груди и яичников

Москва23 ноя Вести.Ученые Новосибирского государственного университета разработали таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и яичников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Таргетные панели для диагностики рака молочной железы и яичников разработали в Лаборатории биоинформатики Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета сказано в сообщении

Уточняется, что таргетная панель - это комплексный лабораторный генетический нового поколения, при котором исследуются определенный набор генов, связанных с конкретными заболеваниями. В России подобная разработка специалистов НГУ станет первой.

Ранее стало известно, что отечественная персонализированная онковакцина "Неоонковак" показала промежуточный результат при лечении меланомы – отсутствие новых метастазов.