Москва26 ноя Вести.Платформа "МосМед ИИ" обрабатывает от 1,5 млн до 2 млн медицинских снимков ежемесячно. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он отметил, что создание платформы – хорошее организационное решение.

На сегодняшний день там от 1,5 до 2 миллионов в месяц снимков просматривается. Эта модель внедрения для такого вида сервисов очень хороша сообщил Мурашко

Кроме того, он отметил, что в медицинской отрасли существуют различные модели для обработки результатов исследований.

Есть разные модели. Есть, когда интегрировано непосредственно в информационную систему региона или в федеральную систему. Есть, когда нам нужен очень быстрый отклик: эндоскопия, когда видео отправлять куда-то уже времени недостаточно, потому что пациент находится под наркозом, и нужно, чтобы система анализировала очень быстро. Здесь максимально нужно приблизить непосредственно сам сервер к месту проведения для того, чтобы анализ шел буквально там доли секунды добавил он

Также он сообщил, что ИИ повышает выявляемость заболеваний молочной железы в два раза.