Москва26 ноя Вести.В России проанализировали с использованием искусственного интеллекта (ИИ) данные 19 миллионов человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или повышенным риском их развития. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, использование ИИ позволяет быстро изучить медицинскую карту пациента и персонализированно просчитать риски возникновения у него определенных заболеваний.

Положим, мы посмотрели 19 миллионов человек, у которых повышен риск развития или уже есть то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы. Также он отрабатывает... фоновые предраковые заболевания: язвенные образования, кисты, еще что-то. В данной ситуации, анализируя медицинскую карту, искусственный интеллект подсказывает: обратите внимание сказал Мурашко

Глава Минздрава также подчеркнул важность этических вопросов при внедрении ИИ в систему здравоохранения и то, что финальный диагноз остается за врачом.