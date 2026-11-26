Мурашко: в системе здравоохранения есть большой запрос на развитие ИИ

Мурашко отметил большой запрос на дальнейшее развитие ИИ в сфере медицины Мурашко: в системе здравоохранения есть большой запрос на развитие ИИ

Москва26 ноя Вести.В системе здравоохранения есть большой запрос на развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ИС "Вести".

По его словам, сегодня идет активное внедрение ИИ в медицину. Технологии позволяют повышать качество диагностики, а также сокращают время на работу врачей с документацией.

Искусственный интеллект возвращает врача пациенту для коммуникации… То есть здесь время пациента, время врача используется очень эффективно. В системе здравоохранения сегодня большой запрос на дальнейшее развитие отметил Мурашко

Также министр рассказал, что ИИ внедряют в систему маркировки лекарств, чтобы проследить за оборотом. Мурашко обратил внимание на то, что каждая упаковка является отдельной единицей и отслеживается по всей системе "Честный знак".