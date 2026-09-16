Инвестиционная программа "Россетей" в 2026 г. вырастет на треть от прошлого года Гендир "Россетей" Рюмин: инвестпрограмма вырастет до 1 триллиона рублей

Москва16 сен Вести.Инвестиционная программа "Россетей" по итогам 2026 года составит около 1 триллиона рублей, а выручка превысит 2 трлн, сообщил гендиректор Андрей Рюмин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Инвестиционная программа ПАО "Россети" в 2026 году действительно увеличится примерно до 1 трлн рублей, что на треть превысит показатели предыдущего года рассказал Рюмин

Представитель компании сообщил, что за первое полугодие выручка составила 980 млрд рублей, а по итогам 2026 года прогнозируется превышение до 2 трлн рублей. По его словам, результат должен стать рекордным, однако прогноз сильно зависит от динамики электропотребления.

По его мнению, резкое увеличение финансирования связано с необходимостью ускоренной модернизации сетевой инфраструктуры, повышением надежности электроснабжения в регионах и масштабным технологическим присоединением новых крупных потребителей.

Также Рюмин отметил, что из-за пиковых инвестиционных нагрузок "Россети" направляют всю доступную ликвидность на развитие проектов и рефинансирование долга.

Глава компании ранее подчеркивал, что возврат к выплате дивидендов остается долгосрочной целью менеджмента, однако в период столь жесткого CAPEX (включая весь 2026 год) свободный денежный поток будет ограничен. В то же время возобновление выплат ожидается в перспективе ближайших 1–2 лет, что должно послужить мощным драйвером для котировок в будущем.

До этого в"Россетях" рассказывали, что рассчитывают заработать более двух триллионов рублей в этом году.