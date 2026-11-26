Губернатор Воробьев: с 2027 года все школы Подмосковья будут изучать ИИ

Все школы Подмосковья с 2027 года будут изучать ИИ Губернатор Воробьев: с 2027 года все школы Подмосковья будут изучать ИИ

Москва26 ноя Вести.Возможность изучения искусственного интеллекта появится во всех подмосковных школах со следующего учебного года, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александру Христенко губернатор региона Андрей Воробьев.

С 1 сентября 2027 года все школы с 1 по 11 класс будут иметь возможность изучать дисциплину в рамках компьютерной грамотности и внедрения искусственного интеллекта сказал он

Воробьев добавил, что подобный эксперимент по внедрению программы изучения ИИ уже запущен в 215 школах, а в следующем году он будет масштабирован на весь регион.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в интервью ИС "Вести", что искусственный интеллект стал ключевым вызовом в сфере образования, однако нейросети могут помочь обучающимся и стать дополнением к традиционной системе.