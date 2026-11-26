13:20 26 ноября 2026 13:28 26.11.2026Татьяна РутковскаяОбществоКравцов назвал ИИ ключевым вызовом в сфере образованияКравцов назвал ИИ ключевым вызовом в сфере образованияСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 нояВести.Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов ИС "Вести".Читайте такжеКравцов: задача ИИ в том числе помогать школьникам с трудностями в обучении13:23 Кравцов: бесконтрольное использование ИИ может привести к деградации образования13:19 Кравцов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителей11:56 20 нояВ школах России появится предмет, посвященный ИИ и информационной безопасности11:43 20 нояШкольники в РФ будут изучать искусственный интеллект в курсе информатики11:26 20 нояКравцов назвал искусственный интеллект большим вызовом для образования11:13 20 нояВ российских школах введут обязательный курс по ИИ, сообщил Кравцов12:54 9 октРоссийским школьникам расскажут о рисках использования ИИ19:44 1 сенОбществоОбразование26.11.2026