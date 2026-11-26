Москва26 нояВести.Бесконтрольное и хаотичное использование искусственного интеллекта ведет к падению качества и деградации системы образования, заявил в интервью ИС "Вести" министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Для нас это вызов, потому что, с одной стороны, искусственный интеллект, и мы видим, если используется в системе образования бесконтрольно, хаотично, это ведет к падению качества, можно сказать, деградации системы образованиясказал Кравцов
Ранее министр говорил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителей, школа должна не только давать ученикам знания по учебным предметам, но и готовить их к самостоятельной жизни.