13:23 26 ноября 2026 13:29 26.11.2026Татьяна РутковскаяОбществоКравцов: задача ИИ в том числе помогать школьникам с трудностями в обученииКравцов: задача ИИ в том числе помогать школьникам с трудностями в обученииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 нояВести.Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов ИС "Вести".Читайте такжеКравцов назвал ИИ ключевым вызовом в сфере образования13:20 Кравцов: бесконтрольное использование ИИ может привести к деградации образования13:19 Кравцов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителей11:56 20 нояВ школах России появится предмет, посвященный ИИ и информационной безопасности11:43 20 нояШкольники в РФ будут изучать искусственный интеллект в курсе информатики11:26 20 нояКравцов назвал искусственный интеллект большим вызовом для образования11:13 20 нояМинпросвещения создаст нейросеть для образования, заявил Кравцов16:54 5 октРоссийским школьникам расскажут о рисках использования ИИ19:44 1 сенОбществоОбразование26.11.2026