Решетников поделился информацией о российских наработках для ШОС Решетников рассказал о российских наработках для ШОС

Москва20 окт Вести.Россия подготовила достаточно много наработок, которые она может предложить ШОС. Одна из них – стратегия креативной экономики, рассказал ИС "Вести" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что РФ работает над созданием географических и отраслевых кластеров.

Достаточно много наработок. У нас же сейчас утверждена, во-первых, стратегия креативной экономики. Мы сейчас идем в логике создания таких кластеров и отраслевых, и географических. Географических - это в регионах… где крупные парки именно креативных индустрий. Ну и по отраслям наша "креативка" — это и мультики, и кино, и программное обеспечение, и дизайн, и мода, и народно-художественные промыслы рассказал Решетников

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что РФ уделяет большое внимание созданию креативной экономики. Он отметил, что ее доля в ВВП страны увеличивается.