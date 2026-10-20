Москва20 окт Вести.Россия уделяет большое внимание созданию креативной экономики, и ее доля в ВВП страны увеличивается. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Зампред правительства также отметил заинтересованность других стран в сотрудничестве с Россией в этом направлении.

Она развивается, и ее доля в создании ВВП увеличивается. Вы знаете, мы у себя в стране этому вопросу уделяем очень большое внимание. Здесь большая работа проводится, коллеги Министерства экономического развития и другие страны тоже выражают заинтересованность в создании таких творческих продуктов. Действительно, существует общая заинтересованность в совместном развитии этого рынка сказал Оверчук

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года.