Москва30 окт Вести.74 российских региона развивают сектор креативных индустрий, рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью ИС "Вести".

Сегодня уже 74 субъекта России создают региональное законодательство по поддержке креативных индустрий, формируют инфраструктуру, креативные кластеры, креативные школы, колледжи, вузы, которые готовят специалистов креативной индустрии, несмотря на то, что Москва является лидером, и не только в нашей стране, мировым лидером по развитию креативных индустрий