Цифровое казначейство: в 2027 году планируется запустить первого ИИ-агента Казначейство планирует начать использовать первого ИИ-агента в госзакупках

Москва22 сен Вести.Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок. Об этом сообщила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе.

По ее словам, Минфином и Казначейством утвержден и уже реализуется план развития ИИ в новой системе в сфере государственных и муниципальных закупок.

В перспективе технологии искусственного интеллекта будут использоваться и в казначейском обслуживании. В первую очередь рассматривается применение ИИ-агентов для поддержки процессов санкционирования и контроля целевого использования бюджетных средств отметила пресс-служба Казначейства в Telegram

При этом в ЕИС уже применяются нейросети в работе службы поддержки пользователей платформы. Примерно 30% обращений обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, а некоторые запросы решаются автоматически, без привлечения человека.

Переход на новую систему планируется завершить к концу 2029 года. Участники платформы – это регионы, муниципалитеты и внебюджетные фонды. Цель проекта - осуществление внешних платежей в режиме 24/7, а также создание единой цифровой среды для управления государственными финансами.