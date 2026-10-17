Москва17 окт Вести.Выбор места для размещения Центров обработки данных (ЦОД) зависит от специфических региональных рисков: от геополитической нестабильности и сейсмической активности до угрозы затопления, что диктует разные подходы к проектированию защищенных объектов. Об этом ИС "Вести" рассказал сооснователь компании по информационной безопасности (ИБ) 3Side Артем Наливайко.

Понятно, что на Ближнем Востоке есть уже большой опыт строительства ЦОДов в подземных защищенных помещениях, но мы можем посмотреть на Японию, где таких геополитических рисков нет и там банально есть сейсмическая опасность. Поэтому там свои национальные требования, она (сейсмоопасность - прим. ред.) там была всегда. Мы можем посмотреть, например, на Тайвань, где они, наоборот, очень многие помещения уносят не под землю, как это делают там сейчас на Ближнем Востоке, а наоборот наверх, потому что у них есть угроза затопления пояснил Наливайко

Ранее в ИС "Вести" объяснили, что такое ЦОД, как он устроен и почему остановка его работы может затронуть миллионы людей.