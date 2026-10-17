Москва17 окт Вести.Уязвимость современных центров обработки данных (ЦОД) перед целенаправленными ракетными ударами вынуждает компании пересматривать стратегию их защиты, переходя от территориального рассредоточения к строительству подземных объектов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бизнес-консультант компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Когда Иран нанес ракетные удары по Центрам обработки данных в Бахрейне и там с разницей в 20 минут вынес три ЦОДа Амазона, с тех пор Амазон в регионе пока не работает, но они пошли по пути закапывания своих ЦОДов под землю. Они сейчас строят большие ЦОДы на Ближнем Востоке сразу подземные, тем самым, считая, что это снизит риск потенциально будущего ракетного удара. Ну и сейчас в целом оказалось, что строительство ЦОДов, которое последние лет 10-15-20 строились, после событий 11 сентября по принципу разнести ЦОДы на расстояние в 100-200-300 км, этот подход уже дал сбой, потому что раньше считалось, что ракета сможет попасть в один ЦОД, а во второй-то точно не попадет. То сейчас мы видим, что есть целенаправленные удары по ЦОДам одной компании, либо одной страны или одного региона, и старые подходы перестают работать. И такое, собственно, продемонстрировал Бахрейн с Ираном. И мы сейчас на пороге, наверное, такого пересмотра взглядов на то, как надо строить ЦОДы сказал Лукацкий

Ранее, комментируя возможный ущерб от нанесения ударов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана по дата-центрам американских компаний, находящихся на территории стран Ближнего Востока, эксперт Лукацкий заявил, что США хорошо позаботились о том, чтобы их дата-центры были неуязвимы. По его словам, Вашингтон хорошо усвоил урок 11 сентября 2001 года, когда произошла крупнейшая серия терактов, в результате чего обрушились 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) вместе с дата-центрами.