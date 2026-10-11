Эксперт Клименко: сбои в работе "Яндекса" вряд ли повлияют на конкурентный рынок Клименко заявил, что "Яндекс" сможет справиться с последствиями сбоев

Москва11 окт Вести.Российский рынок интернет-сервисов достаточно конкурентный, поэтому проблемы в работе "Яндекса" вряд ли существенно на него повлияют. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, помимо крупнейшего игрока Mail.ru, на рынке работают Вконтакте и другие хостинг-провайдеры.

У нас Mail хороший, крупный игрок, ВКонтакте – хороший игрок. У нас есть хостеры (хостинг-провайдер – прим.ред.) отдельные, которые тоже на этом играют … "Яндекс", конечно, крупнейший, но надо отдать должное: это не как в банковском секторе – Сбербанк и все остальные. У нас достаточно конкурентный рынок. Я не думаю, что вся эта история хоть как-то повлияет на него пояснил Клименко

По его наблюдениям, в Москве "Яндекс" продолжает работать достаточно стабильно, а сбои во многом могут затрагивать отдельные регионы.

Клименко также добавил, что резервное копирование в "Яндекс" может сохранить часть данных клиентов.