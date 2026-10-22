Глава Пентагона запретил сотрудникам делать ставки на политические события Шеф Пентагона запретил подчиненным участвовать в ставах на политические события

Москва22 окт Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил своим сотрудникам, что те будут иметь проблемы с законом, если начнут использовать служебную информацию для участия в пари на сайтах со ставками на политические события. Слова министра обороны США приводятся в меморандуме.

Хегсет отметил, что за такими порталами могут следить "враги".

Всему персоналу министерства войны запрещено вступать в финансовые операции с использованием непубличной информации, напрямую или через третью сторону. Этот запрет касается секретной и несекретной информации следует из официального сообщения

Дополнительно подчеркивается, что вопрос безопасности - не единственная причина. Ведомство опасается, что получение финансовой выгоды помешает сотрудникам иметь непредвзятую оценку.

В Соединенных Штатах со ставками на политические события было связано несколько скандалов. Ранее правоохранители расследовали подозрительно точные предсказания о новом пресс-секретаре Белого дома. А в середине июля из администрации США уволили оператора телесуфлера. Его заподозрили в том, что он заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на то, о чем будет говорить Дональд Трамп.