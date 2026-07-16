Москва16 июлВести.Оператор телесуфлера американского президента Дональда Трампа Габриэль Перес отстранен от работы после обвинений в ставках на содержание выступлений лидера страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ливитт на брифинге в четверг сообщила, что Перес после поимки на мошенничестве был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск.
У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работаетсказала она журналистам
По данным телеканала ABC News, Перес работал с Трампом с его первого президентского срока. Расследование показало, что за последние три месяца он сделал ставки более чем на десяток президентских выступлений, в том числе речь Трампа на ВЭФ в Давосе. Всего он мог заработать более 100 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что Трамп заработал более 1 миллиарда долларов на криптовалютных операциях. Половину из этой суммы он получил за счет оборота криптовалюты в World Liberty Financial, где ключевые посты занимают его сыновья.