Оператор телесуфлера Трампа делал ставки на его речи, его отстранили Белый дом: оператор телесуфлера Трампа отстранен из-за ставок на его выступления

Москва16 июл Вести.Оператор телесуфлера американского президента Дональда Трампа Габриэль Перес отстранен от работы после обвинений в ставках на содержание выступлений лидера страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт на брифинге в четверг сообщила, что Перес после поимки на мошенничестве был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск.

У Белого дома крайне строгие этические правила в отношении подобных вопросов, и, как я только что вам сказала, этот человек здесь больше не работает сказала она журналистам

По данным телеканала ABC News, Перес работал с Трампом с его первого президентского срока. Расследование показало, что за последние три месяца он сделал ставки более чем на десяток президентских выступлений, в том числе речь Трампа на ВЭФ в Давосе. Всего он мог заработать более 100 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Трамп заработал более 1 миллиарда долларов на криптовалютных операциях. Половину из этой суммы он получил за счет оборота криптовалюты в World Liberty Financial, где ключевые посты занимают его сыновья.