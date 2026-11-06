"Это не сработает": Хегсет об угрозе импичмента Глава Пентагона заявил, что конгрессменам США не удастся добиться его отставки

Москва6 ноя Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил политических оппонентов в намерении реализовать в отношении него "политику личного уничтожения". Он заверил американцев, что конгрессмены США не смогут отправить его в отставку. Об этом он написал в соцсети X.

Недовольный, потерпевший поражение конгрессмен со всеми своими союзниками-демократами представил статьи импичмента в отношении меня, так же, как это дважды пытались сделать в отношении президента [США Дональда] Трампа. Это не сработало против президента Трампа. И это не сработает против меня. Вы можете быть в этом уверены заявил Хегсет в видеообращении, опубликованном в соцсети X

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США может на следующей неделе инициировать отставку Хегсета. И демократы, и ряд республиканцев считают его виновным в затягивании конфликта с Ираном.

Трамп заявил, в свою очередь, что не хочет отправлять Хегсета в отставку. По словам американского лидера, он неоднократно получал жалобы на министра, но не понимает причин недовольства шефом Пентагона.