Плата представителей может на следующей неделе инициировать импичмент Хегсета CNN: Палата представителей на следующей неделе инициирует импичмент Хегсета

Москва5 ноя Вести.Палата представителей Конгресса США на следующей неделе может инициировать отставку главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает CNN, ссылаясь на члена палаты от штата Кентукки Томаса Масси.

По его словам, голосование по импичменту Хегсета планируется провести на следующей неделе, когда Конгресс возобновит свою работу.

Источники из Республиканской партии рассказали телеканалу, что, вероятнее всего, эту инициативу примут, поскольку однопартийцы возлагают на Хегсета вину за затягивание конфликта с Ираном, что, по их мнению, и привело к поражению республиканцев на промежуточных выборах.

Ранее о том, что Трамп может возложить на Хегсета вину за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, сообщала журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс. По ее мнению, причиной проигрыша также стала война с Ираном.