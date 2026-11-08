WSJ: Хегсет остается на посту главы Пентагона и намерен отработать весь срок

WSJ: глава Пентагона не покинет свой пост и не перейдет в Сенат WSJ: Хегсет остается на посту главы Пентагона и намерен отработать весь срок

Москва8 ноя Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается уходить со своего поста и не планирует занять кресло сенатора. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в рядах республиканцев ходят слухи о возможном назначении Хегсета на место в Сенате США, которое освободилось после победы Марши Блэкберн на выборах губернатора штата Теннесси.

Однако представители Пентагона заверили журналистов, что Хегсет не претендует на место сенатора.

По словам советника Хегсета Тима Парлаторе, глава Пентагона никуда не планирует уходить и рассчитывает остаться на своем посту до конца срока полномочий президента США Дональда Трампа.

Он намерен отработать все четыре года цитирует издание советника Хегсета

Ранее стало известно, что главе Пентагона угрожает импичмент. Голосование по этому вопросу может пройти на следующей неделе. Хегсета считают виновным в затягивании конфликта с Ираном. Однако сам он уверен, что конгрессменам не удастся отправить его в отставку.