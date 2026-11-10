Москва10 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать главу Пентагона Пита Хегсета, несмотря на внесенную в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Хегсета.

Да, я его поддержу. Он выиграл две войны ответил Трамп на вопрос журналистов о поддержке Хегсета

Трамп высказался также по поводу конгрессмена Томаса Мэсси (республиканец от штата Кентукки), который внес резолюцию об импичменте Хегсета в Конгресс.

Мэсси - неудачник. Такой же неудачник, как и вы на CNN. И рейтинги у вас такие же, провальные. Мэсси - неудачник. Самый настоящий неудачник. В сердце Мэсси полно ненависти. Я слышал, что он натворил, но смотреть на это не хочу отметил Трамп

Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета 9 ноября, обвинив главу Пентагона в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий.

Главные претензии законодателей к Хегсету относятся к военной операции США против Ирана, которая якобы проведена в нарушение Конституции США без прямого одобрения Конгресса.

Доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что в случае импичмента Хегсета не за горами и отставка Трампа.