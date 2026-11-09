В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте главы Пентагона Хегсета Конгрессмен-республиканец Мэсси внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Хег

Москва9 ноя Вести.Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, обвинив его в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий, сообщает РИА Новости.

Объявить импичмент Питеру Брайану Хегсету, министру обороны, именуемому в администрации также "военным министром", за тяжкие преступления и проступки приводит РИА Новости фрагмент выступления Мэсси в Палате представителей

Внесение резолюции означает запуск в Палате представителей процедуры отстранения Хегсета от должности.

Главные претензии законодателей к Хегсету относятся к военной операции США против Ирана, которая якобы проведена в нарушение Конституции США без прямого одобрения Конгресса.

Сам Хегсет заявил, что не испытывает беспокойства по поводу поддержки со стороны коллег-республиканцев. Глава Пентагона проведет 10 ноября пресс-конференцию и ответит на все претензии законодателей.

Между тем президент США Дональд Трамп выступил против импичмента Хегсета.