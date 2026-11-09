Москва9 нояВести.Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, обвинив его в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий, сообщает РИА Новости.
Объявить импичмент Питеру Брайану Хегсету, министру обороны, именуемому в администрации также "военным министром", за тяжкие преступления и проступкиприводит РИА Новости фрагмент выступления Мэсси в Палате представителей
Внесение резолюции означает запуск в Палате представителей процедуры отстранения Хегсета от должности.
Главные претензии законодателей к Хегсету относятся к военной операции США против Ирана, которая якобы проведена в нарушение Конституции США без прямого одобрения Конгресса.
Сам Хегсет заявил, что не испытывает беспокойства по поводу поддержки со стороны коллег-республиканцев. Глава Пентагона проведет 10 ноября пресс-конференцию и ответит на все претензии законодателей.
Между тем президент США Дональд Трамп выступил против импичмента Хегсета.