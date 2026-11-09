Хегсет выступит перед прессой по поводу своего возможного импичмента Хегсет анонсировал брифинг 10 ноября по поводу своего возможного импичмента

Москва9 ноя Вести.Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что 10 ноября проведет пресс-конференцию в Пентагоне, на которой будет говорить о попытках конгрессменов инициировать процедуру его импичмента.

Когда журналисты спросили, хватает ли ему поддержки республиканцев, чтобы заблокировать процедуру импичмента, глава военного ведомства ответил, что переживаний по этому поводу нет.

Завтра утром в Пентагоне мы проведем пресс-конференцию именно на эту тему, поэтому основные заявления я приберегу до брифинга. Надеюсь, вы придете во всеоружии со своими вопросами сказал Хегсет

Резолюцию об импичменте Хегсета инициировал республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси, член Палаты представителей, к которому присоединились демократы. Главным пунктом обвинения является предполагаемые нарушения Конституции США и закона о военных полномочиях при нанесении ударов и проведении операций против Ирана без прямого разрешения Конгресса. Кроме того, авторы ставят под сомнение методы управления Пентагоном и законность ряда приказов, включая отстранение высокопоставленных генералов.

Сам Хегсет категорически отвергает обвинения. В военном руководстве США настаивают на законности процедур, а саму попытку импичмента считают элементом межпартийной политической борьбы.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против планов демократов объявить импичмент двум министрам США.