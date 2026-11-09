Москва9 нояВести.Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что 10 ноября проведет пресс-конференцию в Пентагоне, на которой будет говорить о попытках конгрессменов инициировать процедуру его импичмента.
Когда журналисты спросили, хватает ли ему поддержки республиканцев, чтобы заблокировать процедуру импичмента, глава военного ведомства ответил, что переживаний по этому поводу нет.
Завтра утром в Пентагоне мы проведем пресс-конференцию именно на эту тему, поэтому основные заявления я приберегу до брифинга. Надеюсь, вы придете во всеоружии со своими вопросамисказал Хегсет
Резолюцию об импичменте Хегсета инициировал республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси, член Палаты представителей, к которому присоединились демократы. Главным пунктом обвинения является предполагаемые нарушения Конституции США и закона о военных полномочиях при нанесении ударов и проведении операций против Ирана без прямого разрешения Конгресса. Кроме того, авторы ставят под сомнение методы управления Пентагоном и законность ряда приказов, включая отстранение высокопоставленных генералов.
Сам Хегсет категорически отвергает обвинения. В военном руководстве США настаивают на законности процедур, а саму попытку импичмента считают элементом межпартийной политической борьбы.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил против планов демократов объявить импичмент двум министрам США.