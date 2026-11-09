Трамп выступил против планов демократов объявить импичмент двум министрам США Трамп раскритиковал демократов за идею импичмента Хегсету и Кеннеди–младшему

Москва9 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп выступил против планов победивших на выборах в Конгресс демократов начать процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета и министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди–младшего.

Трансляцию разговора американского лидера с журналистами перед вылетом из штата Флорида в Вашингтон опубликовал портал C-Span.

Главу Белого дома попросили прокомментировать соответствующие намерения демократов, которым в январе 2027 года перейдет контроль над Конгрессом.

Им (демократам – прим. ред.) необходимо вернуться к (внутриполитической повестке – прим. ред.) ... (Их целью стали – прим. ред.) два замечательных человека ответил президент США

Трамп добавил, что Хегсет "выиграл две войны".

Когда вы говорите о Пите, я считаю, что он виновен в двух случаях: по сути, в том, что выиграл две войны. Мы победили в Венесуэле. Мы вывели оттуда сотни миллиардов долларов. Мы победили за 48 минут, и мы победили в Иране. Мы уничтожили их ядерный потенциал… Я считаю, что мы спасли и Ближний Восток, и Израиль вместе взятые сказал глава Белого дома

Он выразил недоумение, почему демократы не объявили импичмент экс-министру обороны Ллойду Остину, который в администрации 46-го президента США Джо Байдена (2021–2025 гг.) занимался выводом американских войск из Афганистана.

Ранее лидеры демократов в Палате представителей Конгресса США поддержали импичмент Хегсета и Кеннеди–младшего.

Трамп также считает, что после промежуточных выборов Марко Рубио продолжит работу на посту госсекретаря США.