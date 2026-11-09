Трамп считает, что Рубио останется на посту главы Госдепа после выборов

Трамп заявил, что Рубио останется на посту госсекретаря США Трамп считает, что Рубио останется на посту главы Госдепа после выборов

Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Марко Рубио продолжит свою работу на посту госсекретаря США после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу CBS News.

Думаю, да​​​. Ему, безусловно, очень нравится эта работа, и он прекрасно с ней справляется сказал Трамп

Ранее стало известно, что новым главой аппарата Белого дома стал Стивен Миллер. Продвигая свою кандидатуру, он отмечал, что Трампу стоит закончить конфликт с Ираном.

Сам глава Белого дома позже отметил, что назначение Миллера на эту должность было обусловлено желанием “что то поменять”.