Москва9 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Марко Рубио продолжит свою работу на посту госсекретаря США после промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу CBS News.
Думаю, да. Ему, безусловно, очень нравится эта работа, и он прекрасно с ней справляетсясказал Трамп
Ранее стало известно, что новым главой аппарата Белого дома стал Стивен Миллер. Продвигая свою кандидатуру, он отмечал, что Трампу стоит закончить конфликт с Ираном.
Сам глава Белого дома позже отметил, что назначение Миллера на эту должность было обусловлено желанием “что то поменять”.