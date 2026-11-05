Песков: Трамп после промежуточных выборов в США продолжит свою внешнюю политику

Трамп после выборов в Конгресс продолжит свою внешнюю политику, заявил Песков Песков: Трамп после промежуточных выборов в США продолжит свою внешнюю политику

Москва5 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после промежуточных выборов в американский Конгресс продолжит проводить свою внешнюю политику. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, могут ли итоги выборов оказать влияние на расчет Кремля относительно урегулирования конфликта на Украине.

Президент Трамп продолжит выполнять свои президентские полномочия, президент Трамп продолжит проводить свою внешнюю политику сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что все остальное является внутренним делом США.

Ранее директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский высказал мнение, что американская администрация постарается сохранить твердость политического курса после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.