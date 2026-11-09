Профессор Коктыш предрек импичмент Трампа в случае отставки Хегсета Профессор Коктыш: в случае отставки Хегсета не за горами импичмент Трампа

Москва9 ноя Вести.В случае реализации импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета не за горами и отставка президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш в интервью ИС "Вести".

Победившие на выборах в Конгресс демократы планируют в 2027 году начать процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета и министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди–младшего.

Речь идет о том, чтоб максимально осложнить работу команды Трампа, то есть фактически парализовать угрозы судебного преследования ключевых игроков его команды, максимально юридически осложнить отправлением обязанностей и полноценно превратить Трампа в хромую утку. Ведь как только он начнет сдавать своих людей – ему предложено здесь сдать Пита Хегсета, – то в общем-то дальше команда, естественно, не будет понимать, насколько уверенна ее позиция, насколько Трамп готов за них бороться. Поэтому это как первый как раз пробный камень, если Трамп допустит отставку Пита Хегсета, то, в общем-то, дальше не за горами будет и попытка импичмента самому Трампу сказал Коктыш

При этом, по его словам, "борьба за Пита" может продолжаться достаточно долго.

И в этом плане для Трампа это является выигрышем времени и возможностью, в общем-то, сыграть на противоречиях внутри самой Демократической партии добавил эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против планов демократов объявить импичмент двум министрам. Глава Белого дома отметил, что Хегсет "выиграл две войны".