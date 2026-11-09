Москва9 ноя Вести.Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер может стать потенциальной мишенью для победивших на выборах в Конгресс демократов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.

Лидеры демократов в Палате представителей Конгресса США планируют начать процедуру импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета и министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди-младшего. По мнению профессора Коктыша, список раздражающих демократов фигур в администрации Трампа этим не исчерпывается.

Такой [потенциальной] мишенью является в первую очередь Джаред Кушнер. И, в общем-то скандал в Албании, который был связан с его застройкой, дал повод обвинить его в коррупции, использовании служебного положения для повышения личного благосостояния… Другой вопрос, что, в общем-то, он и находится на должности советника, то есть его невозможно вроде как отправить в отставку. Но расследования антикоррупционные против него, ну и заодно и против [спецпосланника Трампа Стивена] Уиткоффа, конечно, будут пытаться [проводить] отметил Коктыш

Также профессор Коктыш предрек импичмент Дональда Трампа в случае отставки Хегсета.