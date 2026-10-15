Москва15 октВести.Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington подала судебный иск против команды президента США Дональда Трампа. Среди ответчиков указан Джаред Кушнер – зять американского лидера и один из его переговорщиков по вопросам украинского урегулирования, сообщается на официальном сайте организации.
Джаред Кушнер, зять президента и его посланник, нарушает закон, занимая одну из высших дипломатических должностей в стране без утверждения Сенатом и без подачи финансовых декларацийговорится в публикации
В иске организация просит суд запретить Кушнеру продолжать работу на этой должности, которую она считает чрезмерно высокой, а также обязать его подать все необходимые финансовые документы.
Кроме Кушнера в списке ответчиков указаны госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и другие представители администрации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не располагают информацией о возможном визите американских эмиссаров Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время.