Американская НКО подала в суд на команду Трампа, среди ответчиков Кушнер Американская НКО подала судебный иск против команды Трампа

Москва15 окт Вести.Американская организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington подала судебный иск против команды президента США Дональда Трампа. Среди ответчиков указан Джаред Кушнер – зять американского лидера и один из его переговорщиков по вопросам украинского урегулирования, сообщается на официальном сайте организации.

Джаред Кушнер, зять президента и его посланник, нарушает закон, занимая одну из высших дипломатических должностей в стране без утверждения Сенатом и без подачи финансовых деклараций говорится в публикации

В иске организация просит суд запретить Кушнеру продолжать работу на этой должности, которую она считает чрезмерно высокой, а также обязать его подать все необходимые финансовые документы.

Кроме Кушнера в списке ответчиков указаны госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз и другие представители администрации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не располагают информацией о возможном визите американских эмиссаров Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшее время.