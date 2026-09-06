Зарубин показал толстую папку с документами Кушнера на переговорах в Кремле

Зарубин продемонстрировал толстую папку Кушнера с документами по переговорам Зарубин показал толстую папку с документами Кушнера на переговорах в Кремле

Москва6 сен Вести.Зять американского лидера Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер взял на переговоры в Кремль толстую папку с документами. На это обратил внимание Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По словам журналиста, эту папку "будет обсуждать весь мир".

Эту папку, конечно, далее будет обсуждать весь мир. Видите, достаточно массивный объем документов, который с собой привезла американская делегация. И, конечно, главный вопрос — что в ней? В ходе переговоров эта папка лежит рядом с Кушнером сказал Зарубин

Ответ на вопрос, что находится в папке, как отметил журналист, может быть найдет в речи помощника президента РФ Юрия Ушакова, который сообщил о серьезной подготовке американской делегации.