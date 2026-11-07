Шапиро: у демократов в США нет повестки для президентских выборов 2028 года

Эксперт: демократам в США необходимо выработать позитивную повестку Шапиро: у демократов в США нет повестки для президентских выборов 2028 года

Москва7 ноя Вести.Демократической партии США необходимо выработать положительную повестку, чтобы не ограничиваться обвинениями в адрес действующей администрации США во время кампании к президентским выборам 2028 года, заявил профессор школы международных и общественных отношений Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) Роберт Шапиро в интервью РИА Новости.

Республиканцам после поражения на промежуточных выборах в Конгресс США нужно работать над тем, чтобы изменить тенденцию, отметил Шапиро.

Демократам нужно беспокоиться о том, чтобы в 2028 году вести кампанию на чем-то шире, чем обвинения в адрес республиканцев. Им нужно показать себя с положительной стороны приводит РИА Новости слова Шапиро

Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп пока не обсуждает со своими советниками возможность участия в президентских выборах 2028 года.

Госсекретарь США Марко Рубио признался, что готов поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит участвовать в президентских выборах в 2028 году.