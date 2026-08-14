США планируют закрыть доступ гражданам РФ и Китая к нацлабораториям Минэнерго

США могут запретить гражданам РФ и КНР доступ к нацлабораториям США планируют закрыть доступ гражданам РФ и Китая к нацлабораториям Минэнерго

Москва14 авг Вести.Конгрессмены США могут запретить доступ к национальным лабораториям для граждан России и Китая. Об этом сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на текст документа.

Доступ, согласно инициативе, будет предоставлен только в исключительных случаях и только при уведомлении за 30 дней.

По законопроекту, одобрить пропуск может лишь министр энергетики при согласовании с контрразведкой.

Американские депутаты объяснили меры необходимостью защиты национальной безопасности.

Ранее стало известно, что северокорейские IT-специалисты массово пытаются получить работу в американских компаниях, выдавая себя за граждан США.

По имеющейся информации, корейские граждане используют украденные персональные данные американцев, создают фейковое резюме и используют ИИ для обмана руководства фирм.