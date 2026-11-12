Anthropic закрыла доступ к Claude для бизнеса, связанного с РФ, КНР и Ираном

Anthropic закрыла доступ к Claude для бизнеса, связанного с Россией Anthropic закрыла доступ к Claude для бизнеса, связанного с РФ, КНР и Ираном

Москва12 ноя Вести.Американская компания Anthropic ввела полный запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других стран.

Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из "белого списка" разработчика, причем ограничение распространяется на всех работников независимо от их фактического местонахождения.

Новые правила также запрещают доступ компаниям, которые принадлежат или контролируются гражданами из неподдерживаемых государств.

Наряду с Россией в список таких регионов не входят Китай, Белоруссия, Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

Россия изначально не входила в перечень официально поддерживаемых регионов. Однако раньше бизнес еще мог продолжать работу с платформой через перемещение команд или формальную смену юрисдикции, сообщает РИА Новости.