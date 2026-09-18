Москва18 сен Вести.Американский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic без официального объявления открыл биологическую лабораторию в районе залива Сан-Франциско. Об этом пишет Reuters.

Лаборатория предназначена для проведения физических экспериментов в области биологии. Компания намерена использовать возможности искусственного интеллекта для исследований, в том числе связанных с редкими и трудно поддающимися лечению заболеваниями.

Руководитель направления биологических наук Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подтвердил Reuters, что лаборатория уже работает.

Мы считаем, что для исследований в биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты... Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся заявил он

По его словам, подход Anthropic схож с практикой биотехнологических компаний: часть исследований проводится собственными подразделениями, а часть - совместно с внешними партнерами.

При этом представитель Anthropic уточнил, что непосредственно разработкой лекарственных препаратов в новой лаборатории не занимаются. Компания сосредоточена на доклинических исследованиях и пока не планирует проводить клинические испытания.

Anthropic также изучает возможность применения своего ИИ Claude для управления роботизированным оборудованием и автоматизации лабораторных экспериментов. При этом в компании считают участие человека необходимым для обеспечения безопасности.