Москва3 окт Вести.Президент США Дональд Трамп считает страхи людей вокруг искусственного интеллекта (ИИ) очередной теорией заговора, из-за которой Америка уступает в гонке нейротехнологий Китаю. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в авторской колонке.

Он привел данные опроса CNN, согласно которым три четверти граждан США смотрят на передовую технологию скорее со страхом, чем с восторгом.

В год выборов — это еще и электоральная арифметика. Демократы, выдвигающиеся в Конгресс, превратили страх перед ИИ в топливо своих кампаний. Сюда относится и общественное недовольство из-за строительства дата-центров, которым нужно много энергии и чистой воды. Сломать негативный тренд и переубедить электорат должна была встреча в Белом доме, куда Трамп с подачи спикера-республиканца [Майка] Джонсона позвал капитанов отрасли отметил Богданов

Действовал на встрече американский лидер с напором, подчеркнул журналист.

Для начала вообще отменил искусственный интеллект. По его указу федеральным ведомствам предписано пользоваться терминами "Super Intelligence" и "SI", а старые слова больше не признавать. Слово "искусственный", по трамповскому мнению, звучит как обман, как фейк. А раз фейк, то и бояться его незачем. Страхи вокруг ИИ Трамп вообще считает очередной теорией заговора, из-за которой Америка в нейрогонке уступает Китаю полагает журналист

Богданов обратил внимание на то, что предложенный Трампом термин "SI" созвучен с фамилией лидера КНР Си Цзиньпина.

Но русскому уху в новом названии, конечно, слышится другое. "Си" — это фамилия китайского лидера, после визита которого в Вашингтон, кстати, и вышел указ о переименовании. Получается, что, когда американский президент торжественно провозглашает: "Кто победит в СИ, тот и победит", в Пекине могут и улыбнуться. Что до напуганных дома, то в тот же день главы шести ведущих технологических компаний подписали соглашение о саморегулировании вместо государственного контроля. Юридической силы у документа нет. Он "морально обязывающий". Доверяй, но проверяй добавил журналист

Трамп предложил переименовать ИИ, выступая на ГА ООН в сентябре. В свой речи он выразил надежду на то, что во всех документах США и во всем мире будет использоваться "гораздо более точный термин "суперинтеллект" вместо "искусственный интеллект".