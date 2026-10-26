Москва26 октВести.Американская компания Anthropic, разрабатывающая модели искусственного интеллекта, подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).
Об этом свидетельствуют данные базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Как следует из документа, Anthropic планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT.
По информации агентства Reuters, IPO Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, компания может быть оценена в $1,5–2 трлн. Таким образом, стоимость даже 5% акций компании может составлять около 75–100 миллиардов долларов.
IPO – это первый выход акций компании на открытый фондовый рынок, когда любой желающий получает возможность их купить. До этого момента компания является частной и привлекает деньги только от ограниченного круга инвесторов – фондов и крупных вкладчиков.
Ранее компания OpenAI, создатель чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, подала документы на IPO.