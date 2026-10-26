Компания Anthropic подала документы на IPO и готовится выйти на биржу

Anthropic, занимающаяся ИИ, подала документы на IPO Компания Anthropic подала документы на IPO и готовится выйти на биржу

Москва26 окт Вести.Американская компания Anthropic, разрабатывающая модели искусственного интеллекта, подала документы для проведения первичного публичного размещения акций (IPO).

Об этом свидетельствуют данные базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как следует из документа, Anthropic планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером ANT.

По информации агентства Reuters, IPO Anthropic может стать одним из крупнейших в истории, компания может быть оценена в $1,5–2 трлн. Таким образом, стоимость даже 5% акций компании может составлять около 75–100 миллиардов долларов.

IPO – это первый выход акций компании на открытый фондовый рынок, когда любой желающий получает возможность их купить. До этого момента компания является частной и привлекает деньги только от ограниченного круга инвесторов – фондов и крупных вкладчиков.

Ранее компания OpenAI, создатель чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, подала документы на IPO.