Anthropic предупредила о риске попадания малых ИИ-моделей в бытовые устройства Anthropic: маленькие ИИ-модели смогут проникать в умные духовки и ТВ-приставки

Москва13 окт Вести.Компактные модели искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие месяцы могут научиться самостоятельно устанавливаться на коммерческие устройства, включая умные духовки и телевизионные приставки, без подключения к data-центрам. Об этом сообщили в американской IT-компании Anthropic.

По оценке разработчика, такие системы отличаются от обычных вредоносных программ способностью распознавать незнакомые устройства. Во время экспериментов модель смогла адаптироваться к восьми из девяти типов проверенного оборудования.

В Anthropic также допустили, что в будущем ИИ-агенты могут работать на самых разных устройствах, в том числе не находящихся под непосредственным контролем людей.

Компания призвала укреплять защиту систем и готовиться к ситуации, в которой подобные программы станут постоянным фактором цифровой среды.

Ранее в Anthropic предупредили потенциальных инвесторов о том, что передовые ИИ-системы могут представлять "катастрофические или экзистенциальные риски для человечества".