Клинцевич: США изменили тон в общении с России благодаря успехам на фронте Клинцевич: США не говорят с РФ на языке силы благодаря достижениям на фронте

Москва22 окт Вести.США возобновили сотрудничество с РФ. Это связано с продвижением российских войск на фронте, а также с устойчивостью экономики и оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Буквально 4-5 лет назад американцы разговаривали совершенно по-другому с Россией: через ультиматумы, силу, санкции, давление - экономику раздавим. Поменялась полностью ситуация. … Но ведь, на самом деле, такое отношение, благодаря нашим солдатам, [их действиям] на поле боя. Вот тем достижениям, которые идут, и того, что происходит в экономике и в военно-промышленном комплексе. Надо отметить, и благодаря героической работе сотрудников нефтяных компаний. Все вместе защищают, и день, и ночь работают над восстановлением, ремонтируют указал Клинцевич

В Санкт-Петербурге прошли переговоры между спецпредставителем США и президентом РФ. В ходе разговора Стив Уиткофф от имени американского президента Дональда Трампа поблагодарил Владимира Путина за решение по дизельной сделке.