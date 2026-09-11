Москва11 сен Вести.Ненависть к президенту США Дональду Трампу способна мобилизовать электорат Демократической партии. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель главного редактора аналитического журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.

Ненависть к Трампу внутри Соединенных Штатов очень сильна, она способна мобилизовать электорат демократов. Я думаю, что демократы, не имея на самом деле довольно сильных кадровых позиций, воспользуются вот именно этой антитрамповской мобилизацией. Не любят Трампа. Что ж, не только там. Я думаю, мы здесь тоже прекрасно понимаем, за что его можно не любить. В общем-то, в этом смысле американцы некоторые от нас ничем не отличаются