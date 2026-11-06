Карасин не ожидает радикальных изменений в поведении Трампа Карасин: категорического разворота в решениях Трампа не будет

Москва6 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп довольно напористый человек, которого очень трудно сдвинуть с занимаемой позиции, поэтому не стоит ожидать категорического разворота в его решениях. Таким мнением с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он добавил, что очень скоро мир увидит поединок "логики здравого смысла и политики Европы".

По своему характеру он человек очень напористый, принципиально, и его очень трудно сдвинуть с занимаемой им позиции. Конечно, возможны различные отходы от ранее принятых решений, но я не думаю, что будет категорический разворот в обратную сторону. Слишком много негативного сейчас связано с Европой, с европейскими политиками в частности. Он это хорошо понимает. И я думаю, что мы увидим еще очень интересный поединок между логикой здравого смысла, энергетикой здравого смысла и тем, чем занимаются сейчас в европейских столицах рассказал Карасин

Ранее сенатор рассказал, как изменится внешняя политика Трампа после выборов в Конгресс. По мнению Карасина, президент США станет более активным на этом направлении.