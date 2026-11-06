Карасин заявил, что Трамп станет активнее во внешней политике после выборов Карасин: Трамп активизируется во внешней политике после выборов

Москва6 ноя Вести.Драматические для президента США Дональда Трампа итоги выборов в Конгресс заставят его быть намного более активным во внешней политике. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он добавил, что у Трампа есть большое количество нерешенных внешнеполитических вопросов.

Итоги голосования, в общем, ... драматические для Трампа, они объективно заставят его быть намного более активным во внешней политике. Абсолютная аксиома, потому что многие считают, что негативное голосование отчасти связано с Ближним Востоком, война Соединенных Штатов, Израиля против Ирана, где-то связана с ситуацией в Европе, в том числе украинский кризис … Одним словом, набор вопросов, которые Трампу придется решать сейчас в ближайшие условно недели, месяцы, он очень обширен заявил Карасин

Ранее он объяснил, что, несмотря на результаты выборов в Конгресс, у Трампа остаются еще два года на посту президента. По словам Карасина, это довольно серьезный срок.