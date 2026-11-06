Москва6 ноя Вести.Неприятные для президента США Дональда Трампа итоги выборов в Конгресс стали для него дополнительным стимулом к демонстрации своего политического характера. Таким мнением с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он обратил внимание на то, что Трамп будет занимать пост президента США еще два года, что является серьезным сроком.

Мы знаем, что президент Трамп - человек энергичный, разноплановый, любящий принимать иногда парадоксальные, резкие решения, любящий доказывать свою правоту. И вот сейчас у него появилась дополнительная возможность, я бы сказал, даже стимул показать себя, показать свой политический характер. У него еще осталось два года. Это довольно серьезный срок заявил Карасин

Он заявил, что результаты выборов в Конгресс являются просто "неприятным политическим моментом", из которого необходимо сделать выводы.

Напрасно те люди, которые начинают хоронить администрацию Трампа, всерьез полагают, что это быстро произойдет. … В данном случае, конечно, надо пережить этот, неприятный момент. … Просто неприятный политический момент, из которого надо сделать выводы объяснил Карасин

Ранее профессор политологии университета штата Теннеси Андрей Коробков спрогнозировал возможное поведение Трампа после выборов. Он отметил, что президент может начать более активную политику.