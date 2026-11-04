Трамп хочет вписать свое имя в учебники истории Политолог Каргин: Трамп работает над тем, чтобы попасть в учебники истории

Москва4 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу нечего терять после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс, поэтому теперь он работает над тем, чтобы попасть в учебники истории. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт по Ближнему Востоку и США, политолог Александр Каргин.

Он также заявил о большой вероятности возобновления активных боевых действий между США и Ираном.

Дональд Трамп – человек, который в настоящее время работает на учебник истории. Ему нечего терять. У него есть определенная собственная идеология, собственные воззрения на мир, и в рамках этих воззрений на мир он будет действовать. Я думаю, что с большой вероятностью возобновятся боевые действия между США и Ираном. То есть он будет воевать с Ираном. Ему терять сейчас абсолютно нечего. Скорее всего, вот этот новый Конгресс, который вступит в силу с января, если начнет работать в январе, конечно, он будет ставить ему палки в колеса, … но надо понимать, что у Дональда Трампа есть всегда право вето. По поводу отношений Америки с Россией, опять же, вот эта позиция Трампа на диалог с Россией, конечно, будет натыкаться на противостояние со стороны Демпартии заявил Каргин

Ранее Каргин перечислил основные темы на выборах в США. К ним он отнес дороговизну жизни, а также неоднозначные заявления самого Трампа.