Москва4 ноя Вести.Главной темой на выборах в США была проблема дороговизны жизни, которая стала еще хуже после начала войны с Ираном. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт по Ближнему Востоку и США, политолог Александр Каргин.

Он отметил, что такая проблема особенно касается молодежи, для которой покупка жилья стала практически нереальной.

Главная тема – это дороговизна жизни. И, конечно, опять же, там цены на бензин, связанные в том числе с войной в Иране повлияли на эту дороговизну, но ведь она шла по нарастающей при [президенте США Дональде] Трампе все два года… Он пришел с одним из обещаний, что жизнь будет дешеветь. А жизнь простого американца вообще ни разу не дешевеет. Особенно это касается молодежи, то есть вот эти социальные лифты, которыми вроде как якобы славилась Америка, они куда-то там испарились. Для молодого парня заработать на квартиру практически нереально. Очень сложно вообще создать какой-то материальный для себя базовый минимум рассказал Каргин

К еще одной причине поражения республиканцев он отнес заявления президента США.

Вторая основная причина – это, ну, скажем так, порой фантасмагорические, очень неоднозначные посты Дональда Фредовича Трампа. То есть иногда он выдавал такое, от чего... у людей шевелились волосы на голове, может быть, не только на голове. Просто, когда это было в рамках успеха, это воспринималось, это прощалось. Когда это в рамках кризиса, это стало вызывать у людей уже апатию, стало вызывать у людей напряжение заявил Каргин

Ранее о влиянии победы демократов на дальнейшую политику Дональда Трампа рассказал эксперт Самонкин. Он отметил, что у них появляется возможность активнее мешать политическому курсу президента.