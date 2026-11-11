Джабаров: Трамп понимает, что без РФ переговоры с Ираном зайдут в тупик

Джабаров: Трамп понимает, что Россия может помочь в переговорах с Ираном Джабаров: Трамп понимает, что без РФ переговоры с Ираном зайдут в тупик

Москва11 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп понимает, что без участия РФ переговоры Вашингтона с Тегераном зайдут в тупик. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По его словам, для американского лидера после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США крайне важны внешнеполитические успехи.

Трампу очень важно иметь какие-то положительные результаты на внешнем треке, где он является по сути хозяином положения для американской элиты. И для него важен хоть какой-то результат. В частности, начало мирных переговоров по Украине имело позитивные последствия. Более того, есть и ситуация с Ираном. Я думаю, Трамп понимает, что без участия России его переговоры с Ираном рано или поздно зайдут в тупик сказал сенатор

Джабаров отмечает, что американская сторона намеревается элегантно выпутаться из конфликта с Тегераном.

Здесь очень важно сохранить хорошую мину при плохой игре, чтобы Трампу выйти красиво из ситуации с Ираном. Я думаю, что Россия для него может быть страной, которая в этом плане может оказать ему помощь заявил он

Ранее портал Ynet сообщил, что вопрос Ирана обсуждался в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. По версии источников, беседа оказалась крайне сложной и напряженной.